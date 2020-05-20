Федеральная антимонопольная служба России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский.

ФАС заявила о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

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