Экономика
Взгляд.руФАС заявила о стабилизации цен на медицинские маски и гречку
Федеральная антимонопольная служба России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский.
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Общество
В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов.
Городовой 03:20
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
РБК 10:15
Общество
Туристический сезон в Греции откроется с 15 июня
Evo-rus.com 14:41
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит 11:17
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Здоровье
Курские медики заявили о занижении статистики и отсутствии доплат
Медики отмечают, что неоднократно обращались и в комитет здравоохранения, и в другие структуры, однако единственный ответ, который получили врачи, «работали мало, контактировали мало, доплата вам не полагается».
Kursk.com 12:46
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru 14:22
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру 13:15
Общество
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в них будут использовать мобильное приложение, рассказал представитель Сбербанка.
Ведомости 02:58
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова раскрыла свою версию появления коронавируса
Коронавирус появился не из-за мести природы, как людям пытаются преподнести, а из-за больших денег и власти над человечеством на кону, заявила актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова.
Lenta.ru 12:19
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Игры
В The Last of Us: Part II настолько открытые локации, что можно пропустить сюжетные моменты
Игромания.ру 12:59
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК 13:51
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34