ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС. Уточняется, что речь идет и об оптовом, и о розничном сегменте.