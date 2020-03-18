ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС. Уточняется, что речь идет и об оптовом, и о розничном сегменте.В источнике
С чего всё начиналось
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.