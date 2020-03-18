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Газета.RuГазета.Ru
ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС. Уточняется, что речь идет и об оптовом, и о розничном сегменте.В источнике
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С чего всё начиналось
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
РИА Новости вчера в 15:18
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ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин

Российская газета 01:07
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Дешевле экспорта: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

РЕН ТВ вчера в 22:50
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ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

РБК вчера в 14:19
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