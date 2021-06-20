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ФАС не выявила необоснованного завышения цен на курортах Краснодарского края

УФАС России по Краснодарскому краю не обнаружило на курортах региона нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен, пишет ТАСС со ссылкой на отчет, подписанный врио руководителя ведомства Людмилой Литовченко.В источнике

С чего всё началось

На курортах Кубани не выявили необоснованного завышения цен

УФАС России по Краснодарскому краю не выявило на курортах региона нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен на отдых, сообщили в ведомстве в ответе на запрос ТАСС за подписью врио руководителя управления Людмилы Литовченко.
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