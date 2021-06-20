УФАС России по Краснодарскому краю не обнаружило на курортах региона нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен, пишет ТАСС со ссылкой на отчет, подписанный врио руководителя ведомства Людмилой Литовченко.

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С чего всё началось На курортах Кубани не выявили необоснованного завышения цен УФАС России по Краснодарскому краю не выявило на курортах региона нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен на отдых, сообщили в ведомстве в ответе на запрос ТАСС за подписью врио руководителя управления Людмилы Литовченко. ТАСС 00:35