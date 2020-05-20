Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит потенциал для снижения цен на гречку до уровня, который был до введения ограничений из-за коронавируса.

В ФАС допустили возвращение цен на гречку к уровню до пандемии

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