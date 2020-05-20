Коронавирус
ИзвестияВ ФАС допустили возвращение цен на гречку к уровню до пандемии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит потенциал для снижения цен на гречку до уровня, который был до введения ограничений из-за коронавируса.
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).
ТАСС 05:23
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Общество
Голикова назвала число безработных в России
По словам государственного деятеля, количество безработных в России выросло на 29% и составило один миллион 665 тысяч граждан.
Народные новости 05:00
Игры
На прохождение Ghost of Tsushima с сайдами уйдёт 40-50 часов
Разработчики Ghost of Tsushima в интервью Voxel рассказали, что на прохождение игры с учётом различных дополнительных заданий и активностей уйдёт от 40 до 50 часов.
Игромания.ру вчера в 10:18
Политика
На Украине продлили карантин из-за коронавируса
Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин из-за коронавируса до 22 июня, который действовал до 22 мая, но с рядом смягчений.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Новую модель Honor X10 5G официально презентовали в Сети. Смартфон будет поддерживать сети пятого поколения.
NewInform 06:27
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Шоу-бизнес
Самойлова запросит у Джигана половину его доходов на содержание детей
Отмечается, что перед свадьбой Джиган и Самойлова не заключали брачный договор, так как когда они познакомились, Джиган был не сильно популярен и зарабатывал немного.
RuNews24.ru 06:16
Политика
Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок
Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Хоккей
Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка
20 мая, в 12:00 (мск), на нашем YT-канале состоится премьера интервью с советским вратарем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
Русская Планета 03:00
Здоровье
В Оренбуржье наметилась положительная тенденция по коронавирусу
В Оренбуржье число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1 586. За сутки выявлено 29 новых заболевших.
АиФ Оренбург 06:19
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM 05:21
Авто
Появились фото интерьера нового Haval H5
Китайские СМИ опубликовали свежие снимки интерьера нового внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 07:05
Космос
Эксперимент показал возможность грязевого вулканизма на Марсе
Популярная механика вчера в 08:31
Фигурное катание
Рудковская назвала Тутберидзе современной версией Тарасовой
Музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко сравнила двух тренеров — Этери Тутберидзе и Татьяну Тарасову.
РБК 06:59
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Авто
Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны
В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52