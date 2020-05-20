Экономика

ИзвестияИзвестияФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 мая, рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
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В ФАС прокомментировали цены на хлеб

RT на русском08:01

В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

РБК09:05

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Коммерсантъ08:32

За мир во всем имбире

Российская газета11:45

В ФАС допустили возвращение цен на гречку к уровню до пандемии

Известия07:50

В ФАС заявили, что цены на медицинские маски в России стабилизировались

ТАСС07:15

В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку

РИА Новости07:48
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Политика

США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России

США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России, предоставленное в Совете Безопасности ООН.
Lenta.ru 18:58
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Гаджеты

Оверклокеры раскочегарили десятиядерный Core i9-10900K до 7,7 ГГц

В результате шведскому энтузиасту с псевдонимом elmor удалось достичь на Core i9-10900K весьма впечатляющей частоты в 7707,62 МГц, причём чип сохранил активность всех десяти ядер и технологии Hyper-Threading.
3DNews 18:40
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Футбол

Статуи Никиты Симоняна и трех тренеров украли в Ереване

Телеканал 360° 11:57
Футбол

«Краснодар» опроверг травму Ари в ходе тренировки

В «Краснодаре» прокомментировали слухи о травме форварда клуба Ари.
Vprognoze.ru 13:23
Здоровье

Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
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Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире

Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
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Экономика

Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке могут снизить

Министр отметил, что 20% первоначального взноса - это требование Центробанка, однако вопрос о снижении этого "порога" уже поднимался.
Российская газета 04:47
Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы

В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU вчера в 07:27
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Здоровье

В селе Якутии вводят карантин из-за коронавируса

Власти Якутии вводят с 21 мая карантин на территории села Хонгор-Бие в Намском районе, где число зараженных коронавирусом не превышает сейчас 12 человек, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Якутии.
ТАСС 12:25
Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
1,2K
Армия и оружие

Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву

Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.
Утро.ru вчера в 09:46
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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ЖКХ

Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец 11:16
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Армия и оружие

В России создадут Военно-инженерную академию

Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,7K
Авто

Alpina доработала мощнейший BMW X7

Ателье Alpina решило занять пустую нишу и представило модель XB7. За основу взята модификация M50i с 4,4-литровой «битурбовосьмёркой».
FormaCar 05:05
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Футбол

Футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список обновляется

После окончание вынужденной паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели.
Спорт-Экспресс вчера в 01:30
Музыка

Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире

Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
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Футбол

Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом

Футболист лондонского "Челси" Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского "Челси" из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 16:55
Происшествия

Глава администрации Азова арестован по делу о превышении полномочий

Коммерсантъ 18:27
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Общество

В Подмосковье возобновили отопление в жилых домах и соцобъектах

«В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:04
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Энергетика

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
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Кино

Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос

Культуромания 09:54
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Армия и оружие

ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
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Футбол

Пол Скоулз назвал два клуба, в которые он готов был перейти из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз рассказал, в какие два зарубежных клуба он бы рассмотрел переход, если бы ему пришлось уйти из стана «манкунианцев».
Чемпионат 19:50
Здоровье

Российский вирусолог о секретной биологической лаборатории и о том, жалеет ли коронавирус русских: «Все еще предстоит» (Deník N, Чехия) (DenikN)

Во времена холодной войны на Западе считали, что там разрабатывается биологическое оружие.
ИноСМИ 17:05
Экономика

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг

Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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