В России существенно снизились цены на лимоны, рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. Ранее цитрусовые подорожали на фоне ситуации с коронавирусом.

В ФАС отметили снижение цен на лимоны

Наука Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.

Политика В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Россия в СБ ООН предложила осудить попытку вторжения в Венесуэлу Россия предложила Совету Безопасности (СБ) ООН принять заявление с осуждением проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 20 мая на заседании СБ ООН.

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 5

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Политика Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили включить дефицитные иностранные товары в число исключений, на которые не распространяется действие закона о контрсанкциях. 284

Политика МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. 63

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 949

Кино Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца» 15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов. 38

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель. 15

Футбол Далер Кузяев может покинуть «Зенит» Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом.

Энергетика Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии В апреле российские компании импортировали с белорусских НПЗ 40,1 тыс. тонн топлива, тогда как за весь 2019 год - лишь 200 тонн бензина. 89

Общество МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег. 316

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 712

Кино Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции Американский режиссёр Майкл Бэй выступит продюсером фильма Songbird («Певчая птица»), рассказывающего о последствиях глобальной пандемии.

Космос Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.