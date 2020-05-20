Экономика
РИА НовостиВ ФАС отметили снижение цен на лимоны
В России существенно снизились цены на лимоны, рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. Ранее цитрусовые подорожали на фоне ситуации с коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам 80 тысяч рублей
Paparazzi.ru 03:39
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском вчера в 04:00
Наука
Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Lenta.ru 14:31
Политика
В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ
Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 16:23
Политика
Россия в СБ ООН предложила осудить попытку вторжения в Венесуэлу
Россия предложила Совету Безопасности (СБ) ООН принять заявление с осуждением проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 20 мая на заседании СБ ООН.
ИА Красная Весна 16:43
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Политика
Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили включить дефицитные иностранные товары в число исключений, на которые не распространяется действие закона о контрсанкциях.
Ведомости 16:51
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Кино
Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»
15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».
КиноПоиск 04:01
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Футбол
Далер Кузяев может покинуть «Зенит»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом.
Вести.Ru 16:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 13:00
Энергетика
Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии
В апреле российские компании импортировали с белорусских НПЗ 40,1 тыс. тонн топлива, тогда как за весь 2019 год - лишь 200 тонн бензина.
ИА REX 06:00
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости 13:01
Кино
Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции
Американский режиссёр Майкл Бэй выступит продюсером фильма Songbird («Певчая птица»), рассказывающего о последствиях глобальной пандемии.
News.ru 08:57
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 09:00
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна.
Тульская служба новостей 11:29
Общество
«Роснефть» подала иск к РБК о защите деловой репутации
Нефтяная компания «Роснефть» подала в суд иск к изданию РБК о защите деловой репутации.
Adindex.ru 07:51
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Происшествия
Под Брянском в трагическом ДТП погиб 16-летний парень
Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.
Заря (г. Карачев) 12:05
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52