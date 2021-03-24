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РБК

ФАС заявила о «негативном влиянии» сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт»

Заключение сделки между «Яндекс.Такси» и группой «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi) может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).В источнике
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С чего всё началось
Сделка по покупке "Яндекс.Такси" кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет" не требует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но может негативно повлиять на рынок такси, сообщается в Telegram-канале
 ведомства.

Подробнее о событии

ФАС: Покупка компанией «Яндекс.Такси» активов агрегатора «Везет» может негативно повлиять на рынок

Агентство Москва09:36

ФАС: новая сделка «Яндекс.Такси» и «Везет» может негативно повлиять на рынок такси

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