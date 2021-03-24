Заключение сделки между «Яндекс.Такси» и группой «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi) может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

С чего всё началось Сделка по покупке "Яндекс.Такси" кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний "Везет" не требует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но может негативно повлиять на рынок такси, сообщается в Telegram-канале ведомства. ТАСС 10:10