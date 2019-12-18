Экономика
ВекFATF призвала Россию пересмотреть антиотмывочные нормы
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях.
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Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
Политика
Путин ответил на вопрос о климатических изменениях
Первый вопрос, на который ответил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, был посвящен климатическим изменениям.
Финансы
Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Общество
В России изменятся правила выхода на пенсию
В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
Общество
Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times
Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
Общество
Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды
Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Армия и оружие
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Наука
Ученые датировали останки последних Homo erectus на Яве
Происшествия
В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали
Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Здоровье
Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана
Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Общество
Обыски у Гуцериева связали с контрабандой нефти на Украину
Обыски в доме и офисах компаний бизнесмена Михаила Гуцериева прошли в связи с контрабандой нефти и нефтепродуктов на Украину.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Индии завершились успешные испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Как удалось узнать, люди, которые постоянно употребляли в свой рацион красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40% реже умирали от сердечного приступа.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Экономика
Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Транспорт
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
Рядом с ЦМТ, где пройдёт ежегодная пресс-конференция президента, проходит серия пикетов
Рядом с ЦМТ проходит серия пикетов, участники которых хотят достучаться до президента или надеются, что их проблемы заметить пресса.
Политика
«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины
Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.