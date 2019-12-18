Экономика

ВекВекFATF призвала Россию пересмотреть антиотмывочные нормы

2 фото
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков

РБКвчера в 09:45

FATF рекомендовала повысить порог подотчётных банковских операций

Саминвесторвчера в 00:32

FATF призвала Россию пересмотреть антиотмывочные нормы

Веквчера в 04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

Известия 17 декабря в 09:44
Политика

Путин ответил на вопрос о климатических изменениях

Первый вопрос, на который ответил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, был посвящен климатическим изменениям.
Общественное телевидение России 04:21
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

РИА Новости 04:23
Общество

Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение

Известия 03:05
Финансы

Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
REGNUM 02:29
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Общество

В России изменятся правила выхода на пенсию

В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
9111.ru 04:06
Авто

«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
SpeedMe 04:05
Общество

Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
ПРАЙМ 01:56
Общество

Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
REGNUM 02:35
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Армия и оружие

Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

РИА Новости 17 декабря в 03:04
Наука

Ученые датировали останки последних Homo erectus на Яве

Naked Science 01:51
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Происшествия

В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали

Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Российская газета 01:44
Здоровье

Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана

Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
ГТРК Башкортостан вчера в 04:01
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости вчера в 09:30
Общество

Обыски у Гуцериева связали с контрабандой нефти на Украину

Обыски в доме и офисах компаний бизнесмена Михаила Гуцериева прошли в связи с контрабандой нефти и нефтепродуктов на Украину.
Русская Планета вчера в 07:13
Армия и оружие

Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты

В Индии завершились успешные испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos.
Профиль 02:06
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Как удалось узнать, люди, которые постоянно употребляли в свой рацион красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40% реже умирали от сердечного приступа.
Evo-rus.com 03:47
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Экономика

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
РБК 03:37
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Транспорт

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Коммерсантъ 00:23
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Рядом с ЦМТ, где пройдёт ежегодная пресс-конференция президента, проходит серия пикетов

Рядом с ЦМТ проходит серия пикетов, участники которых хотят достучаться до президента или надеются, что их проблемы заметить пресса.
Эхо Москвы 03:30
Политика

«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины

Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Rusvesna.su 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное