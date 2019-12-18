Экономика
РБКFATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
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Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Общество
Главная елка Иркутска вошла в двадцатку самых высоких в России
Главная новогодняя елка Иркутска высотой 25 метров вошла в ТОП-20 самых высоких в России.
Общество
Россияне начали отказываться от Деда Мороза на Новый год
Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Наука
Искусственный интеллект предсказывает риск рака груди
Ученые из Швеции разработали модель риска на основе глубокой сети нейронов - это разновидность искусственного интеллекта, которая может добывать большие объемы информации из маммограмм.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов
Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Кино
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Происшествия
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Общество
Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против России
Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Культура
Максим Фадеев нелицеприятно высказался о новогодних эфирах
Общество
В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
Общество
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
Политика
Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»
В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
Здоровье
Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана
Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.