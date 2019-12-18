Экономика

РБКРБКFATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков

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FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
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FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков

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