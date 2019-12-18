Экономика
РБКFATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 17:56, Ашберн
Армия и оружие
Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР
Политика
Оппозиция захватила место главы аграрного комитета Рады при рассмотрении вопроса о земле
Несколько десятков представителей двух оппозиционных сил устроили потасовку у места главы комитета, таким образом, вытеснив его.
Происшествия
СК завел дело из-за смерти мужчины у отделения полиции в Серпухове
Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) сотрудниками полиции после смерти задержанного мужчины у здания отделения полиции в Серпухове.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов
Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег
Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Спорт
Путин наградил министра спорта РФ орденом Александра Невского
Валерий Шарифулин / ТАСС Российский лидер Владимир Путин наградил министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Космос
Планетарная туманность NGC 3132 исследована с помощью MUSE
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Политика
Рада приняла закон о процедуре привлечения депутатов к ответственности
Верховная рада Украины приняла в среду, 18 декабря, во втором, окончательном чтении закон о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов для ограничения их неприкосновенности.
Общество
Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов.
Общество
В Великобритании разработали уникальный унитаз
Общество
Кожевников заявил, что Зайцев «не мужик»
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Здоровье
Новогодний эксперимент от Минздрава: получить водительскую справку можно за один день
В случае положительного решения человек, предоставив паспорт (военный билет) и две стандартные фотографии, получает медицинскую справку.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Космос
Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью
Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.