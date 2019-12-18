Экономика

РБКРБКFATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков

FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Противодействие использованию НКО в отмывании денег

РИА Стрелавчера в 03:41

FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков

РБК09:45

FATF рекомендовала повысить порог подотчётных банковских операций

Саминвестор00:32

FATF призвала Россию пересмотреть антиотмывочные нормы

Век04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 17:56, Ашберн
Армия и оружие

Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР

КП - Донецк вчера в 03:51
Политика

Оппозиция захватила место главы аграрного комитета Рады при рассмотрении вопроса о земле

Несколько десятков представителей двух оппозиционных сил устроили потасовку у места главы комитета, таким образом, вытеснив его.
ТАСС 16:05
Происшествия

СК завел дело из-за смерти мужчины у отделения полиции в Серпухове

Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) сотрудниками полиции после смерти задержанного мужчины у здания отделения полиции в Серпухове.
РБК 10:45
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Политика

Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru 13:55
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня 16 декабря в 03:20
Происшествия

По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов

Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Известия 04:41
Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01

iReactor вчера в 22:46
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 09:16
Шоу-бизнес

Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег

Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Discover24 02:59
Спорт

Путин наградил министра спорта РФ орденом Александра Невского

Валерий Шарифулин / ТАСС Российский лидер Владимир Путин наградил министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
РЕН ТВ 05:19
Происшествия

Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Газета.Ru 15:55
Космос

Планетарная туманность NGC 3132 исследована с помощью MUSE

AstroNews.ru 16 декабря в 10:15
Шоу-бизнес

Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м

В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Wday.ru 07:16
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Политика

Рада приняла закон о процедуре привлечения депутатов к ответственности

Верховная рада Украины приняла в среду, 18 декабря, во втором, окончательном чтении закон о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов для ограничения их неприкосновенности.
Известия 08:03
Общество

Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов.
РБК 14:00
Общество

В Великобритании разработали уникальный унитаз

Свободная Пресса 14:33
Общество

Кожевников заявил, что Зайцев «не мужик»

Газета.Ru 17:31
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Спорт

В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
РИА Новости 14:25
Здоровье

Новогодний эксперимент от Минздрава: получить водительскую справку можно за один день

В случае положительного решения человек, предоставив паспорт (военный билет) и две стандартные фотографии, получает медицинскую справку.
КП - Беларусь 08:52
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Вечерняя Москва 16 декабря в 18:55
Политика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Космос

Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью

Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
N+1 10 декабря в 19:02
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное