Экономика
РБКFATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
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Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Политика
The Economist назвал Узбекистан страной года
Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Спорт
Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню
В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Политика
«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии
Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Происшествия
В Вологодской области пьяный отец бросил на улице годовалую дочь
Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения годовалой девочки в районе моста через реку Сухону в городе Сокол Вологодской области, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК.
Здоровье
Новые автомобили скорой помощи появились в Приморье
34 новых автомобиля скорой медицинской помощи появились в парках службы городов и районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Политика
Путин призвал не трогать тело Ленина
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается фигуры Ленина в истории, он был, на мой взгляд, скорее, не государственный деятель а революционер».
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Общество
Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Политика
Путин прокомментировал импичмент Трампа
Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Единоборства
Боец ММА одержал победу за девять секунд, не коснувшись соперника
Соперники осторожно начали бой, но уже на девятой секунде Дуракович попросил судью остановить поединок, после чего победа была присуждена Баррио.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Селезенево Ивановской области.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Политика
Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Дипломат, ранее работавший в России, поедет в Америку. Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата.
Политика
«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины
Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.