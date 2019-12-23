с чего всё началось

Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Биатлон Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.

Общество МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной.

Политика Сенаторы США установили условия снятия с России санкций Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.

Технологии Северный магнитный полюс Земли смещается к Сибири Учеными на год раньше обновлена Всемирная магнитная модель из-за более быстрой скорости перемещения полюса от Канады к Сибири.

Политика Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.

Фигурное катание Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.