Экономика
СаминвесторFATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы
Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
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с чего всё началось
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).РБК22 декабря в 16:00
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Российские власти, по мнению экспертов, недостаточно активно борются за возврат преступных активов из-за рубежа
Эхо Москвы22 декабря в 20:04
Запад упрекнул Россию в нежелании возвращать активы коррупционеров из-за рубежа
URA.Ru22 декабря в 16:44
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