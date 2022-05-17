"Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям", — предупредил экономист.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о запрете въезда в страну для примерно тысячи попавших ранее под санкции граждан РФ, включая российского президента Владимира Путина, из-за ситуации на Украине.