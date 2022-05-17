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FAZ: без российского газа ФРГ ожидает холодная осень и болезненные жертвы

Немецкий экономист Кристиан Гейниц заявил, что в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень.
News.ru
Гейниц назвал СПГ альтернативой российскому сырью, однако на строительство терминала для приема топлива уйдет время.
ИА Красная Весна
"Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям", — предупредил экономист.
РИА Новости
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости

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Германии предрекли холодную осень без российского газа
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Автор FAZ Гейниц предсказал Германии холодную осень и болезненные жертвы без газа России
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