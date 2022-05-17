"Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям", — предупредил экономист.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
США не считают, что разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на данном этапе был бы конструктивным, заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.
Включение Турции в программу истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью БелТА, опубликованном на YouTube-канале агентства, рассказала, что западные страны используют тему ядерного оружия в качестве возможности для организации разного рода провокаций.