Будьте в Плюсе

FAZ: без российского газа Германию ждет холодная осень и болезненные жертвы

Немецкий экономист Кристиан Гейниц заявил, что в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень.
News.ru
Альтернативой российскому сырью экономист назвал СПГ, но признал, что на возведение терминала для приёма топлива потребуется время.
News.ru
"Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям", — предупредил экономист.
РИА Новости
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Германии предсказали холодную осень без газа из России
Общественная служба новостей16:01
FAZ: без российского газа Германию ожидают убытки и холодная осень
News.ru15:48
В Германии прогнозируют холодную осень и жертвы без российского газа
Online47.ru15:47
FAZ: без российского газа Германию ждет холодная осень и болезненные жертвы
РИА Новости15:34

Интересное

Глава Курской области сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

В Курской области со стороны Украины обстреляли пограничный пункт Тёткино, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
РБК14:44

Нед Прайс заявил, что США не видят оснований для диалога Лаврова и Блинкена

США не считают, что разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на данном этапе был бы конструктивным, заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента США Нед Прайс.
РИА Новости16:05

Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям.
ТАСС13:59

Зампостпреда России в ООН Полянский сообщил о безоговорочной сдаче азовцев в Мариуполе

Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.
РИА Новости12:53

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, а в случае нападения готова соответствующим образом ответить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
РИА Новости13:46

Автоконцерн Volkswagen объявит о своем уходе из России в конце мая 2022 года

Ориентировочно 26-27 мая немецкий концерн Volkswagen объявит о своем окончательном уходе с российского рынка.
Тарантас Ньюс06:35

Белгородское село Безымено обстреляно со стороны Украины, один человек пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Безымено в Грайворонском городском округе.
Коммерсантъ13:26

Bloomberg раскрыло условия Анкары для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Включение Турции в программу истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Известия15:51

Минобороны показало кадры пресечения контратаки ВСУ в Запорожской области

По данным ведомства, два украинских механизированных батальона пытались атаковать российские подразделения в районе села Вишневое.
РБК12:08

Представитель МИД России Захарова: Запад использует тему ядерного оружия для провокаций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью БелТА, опубликованном на YouTube-канале агентства, рассказала, что западные страны используют тему ядерного оружия в качестве возможности для организации разного рода провокаций.
Lenta.ru16:05