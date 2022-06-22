Газета.RuFAZ сообщила, что Германия введет режим аварийной ситуации из-за поставок газа 8 июляПравительство Германии 8 июля объявит о введении так называемого режима аварийной ситуации на фоне напряженной ситуации с поставками газа в страну.Газета.RuВласти ФРГ готовятся в течение ближайших дней повысить степень готовности реагировать на ситуацию с поставками газа до второго из трех.Комсомольская правдаВторая ступень означает, что правительство будет рекомендовать компаниям экономить газ.ТАССКанада и Германия сейчас ведут переговоры, однако Газпром считает, что пути решения проблемы с поставками отремонтированного оборудования для МГП Северный поток на сегодня нет.Neftegaz.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияОбщественная служба новостейLife.ruПрофильПолитРоссияКомсомольская правдаНовостной фронтInfinicaKrasnodarMediaНародные новостиИА Красная ВеснаЭкономика сегодняIrkutskMediaREGNUMПодробнее о событииГермания 8 июля объявит о режиме аварийной ситуации из-за проблем с поставками газаРоссийская газета08:46FAZ сообщила, что Германия введет режим аварийной ситуации из-за поставок газа 8 июляГазета.Ru08:51ФРГ может объявить 8 июля о введении режима аварийной ситуации из-за поставок газаОбщественная служба новостей08:48СМИ: ФРГ объявит 8 июля о введении режима аварийной ситуации из-за поставок газаТАСС09:06Германия готовится вскоре объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабженияИнтерфаксвчера в 13:00Die Welt: власти ФРГ готовы объявить режим аварийной ситуации из-за ситуации с поставками газаКомсомольская правдавчера в 12:16Die Welt: власти Германии могут объявить режим ЧС из-за дефицита газаЭкономика сегоднявчера в 11:53Показать ещёОценить144Поделиться