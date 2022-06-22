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FAZ сообщила, что Германия введет режим аварийной ситуации из-за поставок газа 8 июля

Правительство Германии 8 июля объявит о введении так называемого режима аварийной ситуации на фоне напряженной ситуации с поставками газа в страну.
Газета.Ru
Власти ФРГ готовятся в течение ближайших дней повысить степень готовности реагировать на ситуацию с поставками газа до второго из трех.
Комсомольская правда
Вторая ступень означает, что правительство будет рекомендовать компаниям экономить газ.
ТАСС
Канада и Германия сейчас ведут переговоры, однако Газпром считает, что пути решения проблемы с поставками отремонтированного оборудования для МГП Северный поток на сегодня нет.
Neftegaz.ru

Подробнее о событии

Германия 8 июля объявит о режиме аварийной ситуации из-за проблем с поставками газа
Российская газета08:46
FAZ сообщила, что Германия введет режим аварийной ситуации из-за поставок газа 8 июля
Газета.Ru08:51
ФРГ может объявить 8 июля о введении режима аварийной ситуации из-за поставок газа
Общественная служба новостей08:48
СМИ: ФРГ объявит 8 июля о введении режима аварийной ситуации из-за поставок газа
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Германия готовится вскоре объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения
Интерфаксвчера в 13:00
Die Welt: власти ФРГ готовы объявить режим аварийной ситуации из-за ситуации с поставками газа
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Die Welt: власти Германии могут объявить режим ЧС из-за дефицита газа
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