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FA: Папа Римский разделяет мнение об ответственности НАТО за начало СВО России

Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало спецоперации России на Украине.
ФАН
Советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в материале указывают, что позиция Кремля заключается в том, что США и другие страны Запада ведут на Украине прокси-войну.
ФАН
Как написали
 Хилл и Стент в статье для Foreign Affairs, западные политики и аналитики продолжают спорить о роли Североатлантического альянса в начале российской спецоперации.
Профиль
Foreign Affairs пишет, что вступление Украины в ЕС, НАТО или двусторонние отношения Киева с Вашингтоном "были бы оскорблением истории и достоинства России".
ИА SM-News

Подробнее о событии

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