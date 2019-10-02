Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. 25-летний хавбек может быть наказан за твит, адресованный партнеру по команде Бенжамену Менди. Силва сравнил одноклубника с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.

FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди

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