Футбол
Sports.ruFA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. 25-летний хавбек может быть наказан за твит, адресованный партнеру по команде Бенжамену Менди. Силва сравнил одноклубника с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.
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Политика
Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Культура
«ИП Пирогова» получила ТЭФИ как лучший дневной телевизионный сериал
Сегодня успех «ИП Пирогова» подтвердился в очередной раз. На церемонии вручения «ТЭФИ — 2019» проект признали лучшим дневным сериалом.
Вокруг ТВ 07:56
Гаджеты
Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
Телеканал 360° 30 сентября в 13:14
Политика
«Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»
Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.
REGNUM 06:52
Экономика
Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.
News.ru 11:57
Армия и оружие
КНДР опять провела ракетный запуск
2 октября Корейская народно-демократическая республика (КНДР) провела ракетные испытания.
МонаВиста вчера в 23:25
Спорт
Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 13:43
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Экономика
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 30 сентября в 19:10
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в октябре
Представитель отечественного автопрома компания «АвтоВАЗ» объявила об акциях, действующих в октябре текущего года при покупке моделей LADA.
Актуальные Новости 04:57
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Здоровье
Доктор Мясников раскрыл секреты долголетия
Мясников призвал всех отслеживать свой индекс массы тела (ИМТ), который должен быть ниже 25.
Туапсинские вести вчера в 14:04
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
Политика
Назначен новый премьер-министр Крыма. И это больше не Аксенов
Госсовет Крыма назначил нового премьер-министра. Им стал Юрий Гоцанюк, ранее занимавший пост зампреда кабмина.
БИЗНЕС Online вчера в 06:15
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Политика
Путин присвоил Чемезову звание Героя России
По словам сотрудника аппарата правительства, Сергей Чемезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи возглавляемой им госкорпорации.
RuNews24.ru 07:03
Общество
Власти Сахалина и бизнес наладят диалог через «окно»
Как сообщили ASTV.RU в пресс-службе регионального правительства, многопрофильный центр будет решать проблемы бизнеса в режиме одного окна .
АСТВ 03:51
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Коммерсантъ 13:28
Авто
Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора появился в РФ
По сообщению пресс-службы «ММС Рус», с 1 октября российские дилеры Mitsubishi начнут продавать особую лимитированную версию внедорожника Pajero Sport.
Тарантас Ньюс 30 сентября в 04:06
Культура
Доминго уходит с поста руководителя оперы Лос-Анджелеса из-за скандала
Скандал с домогательствами стал причиной ухода испанского тенора Пласидо Доминго с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса.
Известия 16:41
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Аяксом»
Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании.
LiveSport.ru 14:35
Армия и оружие
Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin
Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Pravda.Ru 04:21
Футбол
Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером»
Bookmaker-ratings.ru 17:08
Происшествия
Три грузовика столкнулись на МКАД
Три грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщает РЕН ТВ в среду, 2 октября.
Известия 16:24
Здоровье
Алтайский край стал лидером по числу больных пенсионеров
В Алтайском крае пенсионеры болеют чаще всех в России. Такой вывод следует из данных Минздрава РФ за 2018 год.
Алтапресс 10:07