Общество
NewInformФБК Навального впервые оштрафовали на 500 тысяч рублей
Организация скандального блогера нарушила законодательство России. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, признанный иноагентом в РФ, оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба суда. Штрафные санкции для организации назначили судьи Симоновского суда Москвы.
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с чего всё началось
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщило издание «МБХ медиа».Ведомости03:36
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