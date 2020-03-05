Общество

NewInformNewInformФБК Навального впервые оштрафовали на 500 тысяч рублей

Организация скандального блогера нарушила законодательство России. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, признанный иноагентом в РФ, оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба суда. Штрафные санкции для организации назначили судьи Симоновского суда Москвы.
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с чего всё началось
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщило
 издание «МБХ медиа».
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