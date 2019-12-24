Общество
Московский КомсомолецФБК: Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что менеджера проектов фонда Руслана Шаведдинова, пропавшего после обыской в его доме накануне, увезли для прохождения срочной службы на архипелаг Новая Земля. В какой именно части он находится, неизвестно.
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Общество
Дороги в Алтайском крае продолжают перекрывать из-за метелей
Транспорт
СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла российская пианистка
"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - написал Богданов.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Политика
Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.
Политика
Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
Общество
ВЦИОМ поведал о мечтах граждан России
Граждане России больше всего мечтают о здоровье для себя и родных, а также об улучшении жилищных условий, судя по данным опроса ВЦИОМ.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Происшествия
Анна Кузнецова: Живущую в перинатальном центре девочку еще не забрали
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь провела в столичном перинатальном центре, так и не забрали родители.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году
Политика
В Хорватии начались президентские выборы
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду
Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Армия и оружие
Разбившийся под Хабаровском Су-57 был первым серийным образцом
Истребитель пятого поколения Су-57, который потерпел крушение в Хабаровском крае, был первым серийным образцом.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Общество
Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение
Происшествия
В Москве отравились 16 приехавших на соревнования детей
В Москве отравились 16 детей, которые прибыли в столицу из разных регионов на соревнования по робототехнике.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.