с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Политика Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Росстат подсчитал стоимость новогоднего оливье В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Политика Президент Польши отказался считать Россию врагом Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии Власти Германии решил выслать российский дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как германская сторона якобы не получила содействия со стороны Москвы в расследовании данного преступления.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, ранее обвинявший Евросоюз в склонности к русофобии, переехал жить в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии.

Происшествия За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Политика Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.

Культура Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области найден погибший Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

Общество Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.

Армия и оружие Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).