Общество
ВедомостиФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.Ведомости08:06
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