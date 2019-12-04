Общество

ВедомостиВедомостиФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование
, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.
Ведомости08:06

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Острые высказывания Медведева о коррупции, инопланетянах и Навальном

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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости08:06
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Супруга 3-го президента Российской Федерации, ныне десятого председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Первая леди России с 2008 по 2012 годы.
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