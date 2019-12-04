Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Общество Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.