Общество

ВедомостиВедомостиФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.
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ФБК выпустил расследование про самолет жены Медведева за 50 миллионов долларов

Дождь11:04

ФБК рассказал о ВТБ и личном самолете Светланы Медведевой за $50 млн

Znak.com06:28

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости08:06

СМИ: ФБК обнародовал расследование о личном самолете жены Медведева

Росбалт06:56

Фонд борьбы с коррупцией в новом расследовании рассказал о ВТБ и личном самолете Светланы Медведевой

Эхо Москвы10:20

Навальный: жена Медведева и телеведущая Аскер‑заде пользуются бизнес‑джетами, записанными на одну компанию

Медиазона06:10

Алексей Навальный выпустил расследование про самолет жены премьера Дмитрия Медведева

Весьма06:10
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Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
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В России появился новый бренд бюджетных телефонов

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Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

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Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Авто

С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей

С 1 января 2020 года в России вступают в действие новые штрафные санкции за нарушение Правил дорожного движения.
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Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:25
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Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

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ВКС РФ получат 27 комплексов ПВО «Панцирь-С»

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Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
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Сын Пугачевой и Галкина построил маленькую звонницу в детской

Сын Аллы Пугачевой сам построил в детской маленькую звонницу. Новое достижение Гарри Галкина звездный отец показал на странице в Instagram.
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Болезни, на которые указывает кровь из носа

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Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций

Представители нефтяных компаний и ряда производителей оборудования и материалов войдут в состав наблюдателей ИНТИ.
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Политика

Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российская газета 12:18
Экономика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 09:30
Происшествия

На территории завода в Свердловской области загорелось здание

Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в сдающемся в аренду административном здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
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Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

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Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика

Вучич заявил, что Сербия попросит у России помощи в снабжении газом

Сербия нуждается в дополнительных объемах газа по подходящей цене, в чем рассчитывает на помощь России, заявил президент страны Александр Вучич перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 03:48
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при

В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
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Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО

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Общество

Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.
Радио Sputnik 10:59
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Светлана Владимировна Медведева
Супруга 3-го президента Российской Федерации, ныне десятого председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Первая леди России с 2008 по 2012 годы.
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