Общество
ВедомостиФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.
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Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Авто
С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вступают в действие новые штрафные санкции за нарушение Правил дорожного движения.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона
Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Армия и оружие
ВКС РФ получат 27 комплексов ПВО «Панцирь-С»
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина построил маленькую звонницу в детской
Сын Аллы Пугачевой сам построил в детской маленькую звонницу. Новое достижение Гарри Галкина звездный отец показал на странице в Instagram.
Здоровье
Болезни, на которые указывает кровь из носа
Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Экономика
Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций
Представители нефтяных компаний и ряда производителей оборудования и материалов войдут в состав наблюдателей ИНТИ.
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Происшествия
На территории завода в Свердловской области загорелось здание
Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в сдающемся в аренду административном здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Политика
Вучич заявил, что Сербия попросит у России помощи в снабжении газом
Сербия нуждается в дополнительных объемах газа по подходящей цене, в чем рассчитывает на помощь России, заявил президент страны Александр Вучич перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при
В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Единоборства
Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА
Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
Политика
Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом США отказался от своих заявлений о «смерти мозга» НАТО, сообщил 4 декабря журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.
Общество
Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.