с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» "Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.

Общество ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева тайно вышла замуж Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.

Политика Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

Политика В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.

Общество В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

Политика МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.