Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Общество ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.

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Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Политика Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.

Политика Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами, мощностью 300 лошадиных сил.

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Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.

Происшествия В Саратове сотрудник ДПС сбил пешехода на «зебре» Сотрудник ДПС в среду на служебном автомобиле сбил человека на пешеходном переходе в центре Саратова, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

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Армия и оружие Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.

Происшествия Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

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