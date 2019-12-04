Общество
ВедомостиФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.
Читать в источнике
Оценить347
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Здоровье
Минздрав раскритиковал идею запрета дженериков
Запрет использования биоаналогов препаратов может создать трудности с оказанием лекарственной помощи большей части россиян.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Шоу-бизнес
Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске
Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти.
Политика
Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
Политика
Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью
Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами, мощностью 300 лошадиных сил.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Авто
С 1 января вводят новые штрафы для водителей России
Несколько новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу с первого дня нового 2020 года.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая родила третьего ребёнка
Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая родила ребенка.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
Спорт
Российская футболистка погибла в ДТП в возрасте 22 лет
Российская футболиста Алена Трушкина погибла в ДТП, передает ТАСС.
Происшествия
В Саратове сотрудник ДПС сбил пешехода на «зебре»
Сотрудник ДПС в среду на служебном автомобиле сбил человека на пешеходном переходе в центре Саратова, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.
Происшествия
СК завершил расследование по делу сестёр Хачатурян
Следственный комитет России завершил расследование по делу сестёр Хачатурян, Крестины, Ангелины и Марии, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Армия и оружие
Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы
Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
Общество
Договор века: PepsiCo и Coca-Cola решили снизить количество сахара
Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре.
Происшествия
Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали
Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.