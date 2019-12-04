Общество

ВедомостиВедомостиФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.
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Фонд борьбы с коррупцией в новом расследовании рассказал о ВТБ и личном самолете Светланы Медведевой

Эхо Москвы10:20

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости08:06

Алексей Навальный выпустил расследование про самолет жены премьера Дмитрия Медведева

Весьма06:10

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

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ФБК рассказал о ВТБ и личном самолете Светланы Медведевой за $50 млн

Znak.com06:28

Навальный: жена Медведева и телеведущая Аскер‑заде пользуются бизнес‑джетами, записанными на одну компанию

Медиазона06:10

СМИ: ФБК обнародовал расследование о личном самолете жены Медведева

Росбалт06:56
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Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Несколько новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу с первого дня нового 2020 года.
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Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
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СК завершил расследование по делу сестёр Хачатурян

Следственный комитет России завершил расследование по делу сестёр Хачатурян, Крестины, Ангелины и Марии, которых обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
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Договор века: PepsiCo и Coca-Cola решили снизить количество сахара

Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре.
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Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Супруга 3-го президента Российской Федерации, ныне десятого председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Первая леди России с 2008 по 2012 годы.
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