Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. Об этом сообщили ТАСС в министерстве. Как отметили в Минюсте, "это исключительно техническая процедура".

ТАСС вчера в 14:30