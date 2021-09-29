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ФБК исключен из реестра иноагентов в связи с ликвидацией

Признанные экстремистскими организации ФБК* и "Фонд защиты прав граждан" исключены из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции России.
Газета.Ru
Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил Фонд борьбы с коррупцией* и Штабы Навального* в перечень запрещенных организаций.
Фонтанка.Ру
9 июня Мосгорсуд признал ФБК и ФЗПГ экстремистскими и ликвидировал организации.
Известия
*Запрещенные в России экстремистские организации.
Общественная служба новостей

С чего всё началось

ФБК исключили из реестра иноагентов
Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. Об этом сообщили ТАСС в министерстве. Как отметили в Минюсте, "это исключительно техническая процедура".
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