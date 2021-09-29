Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. Об этом сообщили ТАСС в министерстве. Как отметили в Минюсте, "это исключительно техническая процедура".
Власти Венгрии показали свою наглость, реагируя на претензии из Киева в связи с заключением контракта на поставку газа из России в обход Украины, написал 29 сентября бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол в статье для издания «Главред».
«Современный научный подход, команда квалифицированных специалистов и новое высокотехнологичное оборудование, имеющееся в институте, позволят создать условия для прорывного наверстывания отставания в развитии аквакультуры и достижении мирового лидерства в применении геномных технологий», — заявил директор ВНИРО Кирилл Колончин.