«Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. Об этом сообщили ТАСС в министерстве. Как отметили в Минюсте, "это исключительно техническая процедура".
Новое исследование, проведенное палеонтологами из Университета Саутгемптона (Великобритания), предполагает, что кости, найденные на британском острове Уайт, принадлежат двум новым видам спинозавридов, группе хищных динозавров-теропод, тесно связанных с гигантским спинозавром.
Экологические изменения, последовавшие за интенсивной вулканической деятельностью во время Карнийского плювиального периода 230 миллионов лет назад, по мнению ученых, подготовили почву для доминирования динозавров.