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ФБК исключен из реестра иноагентов в связи с ликвидацией

Признанные экстремистскими организации ФБК* и "Фонд защиты прав граждан" исключены из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции России.
Газета.Ru
«Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»», — приводит ТАСС сообщение министерства.
RT на русском
В августе Минюст РФ включил ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещенных организаций.
Российская газета
*Запрещенные в России экстремистские организации.
Общественная служба новостей

С чего всё началось

ФБК исключили из реестра иноагентов
Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. Об этом сообщили ТАСС в министерстве. Как отметили в Минюсте, "это исключительно техническая процедура".
ТАССвчера в 14:30

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Минюст России исключил ФБК из реестра иностранных агентов в связи с его ликвидацией
Lenta.ruвчера в 14:53
ФБК и ФЗПГ Навального исключены из реестра иноагентов в связи с их ликвидацией
Интерфаксвчера в 14:31
ФБК исключен из реестра иноагентов в связи с ликвидацией
Коммерсантъвчера в 14:41
Минюст исключил ФБК из реестра иноагентов в связи с ликвидацией
Газета.Ruвчера в 14:38
Минюст исключил ФБК из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией
РИА Новостивчера в 14:37
Минюст исключил ФБК из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией
RT на русскомвчера в 14:46
ФБК исключили из реестра иноагентов
ТАССвчера в 14:30

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