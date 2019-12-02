Общество

Общая газета.RUОбщая газета.RUФонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о яхте и частном самолете ведущей государственного телеканала «Россия 1» Наили Аскер-Заде. По данным борцов с коррупцией, все эти блага достались журналистке не без помощи главы госбанка ВТБ Андрея Костина.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

СМИ: ФБК нашел яхту и самолет телеведущей Наили Аскер-заде

Росбалт08:09

ФБК рассказал о яхте и самолете телеведущей Наили Аскер-заде за ₽8 млрд

Znak.com07:10

Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Общая газета.RU05:51

«Фонд борьбы с коррупцией» нашел у ведущей «России-1» Наили Аскер-Заде дорогостоящую недвижимость, самолет и яхту

Эхо Москвы06:00

Навальный рассказал о самолете и яхте телеведущей Наили Аскер-Заде за восемь миллиардов рублей

Дождь05:58

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

SakhaNews06:44

Алексей Навальный рассказал об «офшорных» самолете и яхте, которыми пользуется ведущая «России-1» Аскер-Заде

Весьма03:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
RT на русском 06:40
Авто

Geely представит в России новый кроссовер Geely Coolray

Для российского рынка компактный кроссовер будет называться Geely Coolray.
OAnews 07:20
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Футбол

Опережая чемпионский график: как «Зенит» уходит на зимний перерыв в РПЛ

Как «Зенит» уходил на зимний перерыв перед чемпионством и как уходит сейчас — в материале Nevasport.
Нева Спорт 07:22
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Политика

Зеленский отказался начинать войну в Донбассе

Как ранее передавал News.ru, Владимир Зеленский признался, что у него есть «план Б» по Донбассу, однако отказался вдаваться в детали этого плана.
News.ru 05:10
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

РИА Новости 07:19
Политика

Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
ТАСС 07:24
Наука

Спутник проследил вертикальную миграцию морских животных

Машины и Механизмы 06:41
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Политика

В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины.
РБК 08:44
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

RT на русском 08:15
Политика

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Известия 08:23
Общество

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:18
Политика

Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге

Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге.
Ведомости 02:59
Здоровье

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
RT на русском 06:01
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Шоу-бизнес

Настя Каменских стала в Украине певицей года

Известная певица Настя Каменских, выступающая на сцене в дуэте вместе со своим супругом Потапом и сольно, завоевала главный приз в номинации «Певица года» на одном из самых престижных в Украине мероприятий M1 Music Awards.
Bimru.ru 04:12
Игры

Авторы Star Citizen представили новые корабли, скопировав шоу Top Gear

Для «рекламных» трейлеров студия использовала формат шоу Top Gear.
Игромания.ру 30 ноября в 12:50
Музыка

Николай Носков впервые после инсульта спел

Газета.Ru 05:16
Политика

Абэ заявил о новом подходе к вопросу Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что в скором времени на основе нового подхода будет решен вопрос о южной части Курильских островов.
Газета.Ru 06:41
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
Известия 06:35
Здоровье

В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

Актуальные Новости 08:32
Армия и оружие

Турция изучает предложение России по покупке Су-35

RT на русском 08:41
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 00:43
Происшествия

В Брянской области в реке обнаружили тела трех детей

Известия 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное