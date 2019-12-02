Общество
Общая газета.RUФонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о яхте и частном самолете ведущей государственного телеканала «Россия 1» Наили Аскер-Заде. По данным борцов с коррупцией, все эти блага достались журналистке не без помощи главы госбанка ВТБ Андрея Костина.
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На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
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Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге.
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Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
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В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
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Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
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Авторы Star Citizen представили новые корабли, скопировав шоу Top Gear
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
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Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
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