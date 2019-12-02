с чего всё началось

Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

Экономика Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.

Политика Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.

Здоровье Врач назвал четыре главных врага сосудов Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.

Политика В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Игры Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.

Общество Вступила в силу обязательная маркировка духов и шин В России с 1 декабря вступила в силу обязательная маркировка духов, фотокамер, шин и некоторых предметов одежды и постельного белья.

Политика Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.

Технологии «Лаборатория Касперского» предупредила об угрозе для банковских карт IT-компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала вспышку активности вредоносного программного обеспечения, которая ставит под угрозу данные банковских карт, хранящихся в информационных системах отелей по всему миру.