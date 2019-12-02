Общество

SakhaNewsSakhaNewsФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

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Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у журналистки ВГТРК Наили Аскер-Заде самолет стоимостью 60 миллионов долларов и яхту за 62 миллиона долларов, пишет
 Алексей Навальный.
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«Фонд борьбы с коррупцией» нашел у ведущей «России-1» Наили Аскер-Заде дорогостоящую недвижимость, самолет и яхту

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Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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