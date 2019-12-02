Общество
SakhaNewsФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео
Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у журналистки ВГТРК Наили Аскер-Заде самолет стоимостью 60 миллионов долларов и яхту за 62 миллиона долларов, пишет Алексей Навальный.Дождь05:58
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