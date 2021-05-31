ФБК назвал виновного в утечке базы данных сторонников Навального
Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование, в котором назвали человека, ответственного за утечку базы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) с персональными данными сторонников политика. По версии фонда, это бывший сотрудник Федор Горожанко.В источнике
С чего всё началось
Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование
, в котором назвали человека, ответственного за утечку базы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) с персональными данными сторонников политика.