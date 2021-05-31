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ФБК назвал виновного в утечке базы данных сторонников Навального

Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование, в котором назвали человека, ответственного за утечку базы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) с персональными данными сторонников политика. По версии фонда, это бывший сотрудник Федор Горожанко.В источнике

С чего всё началось

Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование
, в котором назвали человека, ответственного за утечку базы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) с персональными данными сторонников политика.

Подробнее о событии

Что известно об экс-сотруднике ФБК, которого обвиняют в продаже данных с сайта «Свободу Навальному»

Znak.com12:42

Соратники Навального нашли виновного в «сливе» данных с сайта акции

РБК09:33

ФБК назвал имя экс-сотрудника, «слившего» базу сторонников Навального

Интерфакс07:48

ФБК назвал виновного в утечке базы данных сторонников Навального

Коммерсантъ07:55

ФБК назвал сотрудника, которого подозревает в сливе данных сторонников

Фонтанка.Ру07:18

Кто взломал ФБК? Георгий Албуров о бывшем сотруднике фонда и людях из Кремля, сливших данные сторонников Навального

Дождь09:24

ФБК* будет обращаться в СК, а также напишет заявление в иностранные праворганы по факту взлома базы данных

Эхо Москвы12:30
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ФАС продолжает расследование на рынке металлопроката

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает расследование на рынке металлопроката и поручила четырем территориальным управлениям провести дополнительные проверки, в результате которых могут быть возбуждены новые дела, сообщили журналистам в ФАС.
ТАСС12:37