Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование, в котором назвали человека, ответственного за утечку базы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) с персональными данными сторонников политика. По версии фонда, это бывший сотрудник Федор Горожанко.

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С чего всё началось Соратники оппозиционера Алексея Навального опубликовали расследование , в котором назвали человека, ответственного за утечку базы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) с персональными данными сторонников политика. Коммерсантъ 07:55