Общество

ЗакC.РуЗакC.РуФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

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Главные лица Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Леонид Волков разразились возмущенными постами в социальных сетях относительно задержания и последующего административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара.
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона

Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Происшествия

СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19

"Ольге Толокевич предъявлено обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - отметила представитель СК.
РИА Новости 12:19
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Общество

В Абхазии продлили закрытие границ из-за коронавируса

В Абхазии продлили закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня. Об этом рассказал глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.
Piter.tv 10:00
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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Футбол

Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом

Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
Bobsoccer 07:18
Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров

Фитнес-центры и парикмахерские в Москве хочется открыть, но пока выявляются около двух тысяч больных коронавирусом в день в столице, поэтому не надо забегать вперед, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 09:35
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Футбол

РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия вчера в 08:56
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Политика

Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия до сих пор не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения по поводу возможного посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами, Москва ждет реакции, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 26 мая в 13:18
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК 04:19
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Общество

У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу

Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований.
РИАМО 12:06
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Общество

В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с певицей во время болезни.
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
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Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

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Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

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Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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