Общество
ЗакC.РуФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел
Главные лица Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Леонид Волков разразились возмущенными постами в социальных сетях относительно задержания и последующего административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара.
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Происшествия
СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19
"Ольге Толокевич предъявлено обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - отметила представитель СК.
РИА Новости 12:19
Общество
В Абхазии продлили закрытие границ из-за коронавируса
В Абхазии продлили закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня. Об этом рассказал глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.
Piter.tv 10:00
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Футбол
Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.
Bobsoccer 07:18
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров
Фитнес-центры и парикмахерские в Москве хочется открыть, но пока выявляются около двух тысяч больных коронавирусом в день в столице, поэтому не надо забегать вперед, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 09:35
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия вчера в 08:56
Политика
Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия до сих пор не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения по поводу возможного посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами, Москва ждет реакции, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 26 мая в 13:18
Общество
У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу
Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований.
РИАМО 12:06
Общество
В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
Дождь 01:35
Шоу-бизнес
Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети
Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с певицей во время болезни.
Московский Комсомолец 06:19
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Парки в Подмосковье откроются для свободного посещения
Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
ТАСС 12:10
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям
В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 10:20