Главные лица Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Леонид Волков разразились возмущенными постами в социальных сетях относительно задержания и последующего административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара.

ФБК о задержаниях журналистов: Это же самый настоящий беспредел

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