Общество

CBS MediaCBS MediaФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

Несмотря на неприятный инцидент с «Московским школьником», ФБК продолжает свою деятельность в прежнем режиме. Главным героем свежего расследования стал прокурор Москвы и экс-прокурор Дагестана Денис Попов.
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с чего всё началось
Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном
 в ютуб-канале Алексея Навального.
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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