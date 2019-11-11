с чего всё началось

Несмотря на неприятный инцидент с «Московским школьником», ФБК продолжает свою деятельность в прежнем режиме. Главным героем свежего расследования стал прокурор Москвы и экс-прокурор Дагестана Денис Попов.

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

Политика Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.

Энергетика Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.

Общество Аномальные морозы накроют Красноярский край Красноярский край накроют аномальные морозы в ближайшее время, передает «МИР 24».

Происшествия «Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье 25 октября в воинской части №54160 в поселке Горный Читинского района (Забайкалье) рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл стрельбу по сослуживцам.

Происшествия Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ Сотрудники правоохранительных органов Гонконга начали разгонять участников антиправительственных демонстраций слезоточивым газом.

Общество Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Шоу-бизнес Алла Пугачева провела вечер с «легендарными» друзьями В компании знаменитых скульптура и музыканта Алла Борисовна провела чудесный вечер, как она выразилась.

Политика Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Общество В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Политика Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.

Экономика Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие» ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.

Общество Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.

Политика Макрон договорился встретиться с Трампом до саммита НАТО в Лондоне Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом встретиться перед саммитом НАТО в Лондоне.

Хоккей Телеканал Sportsnet опубликовал заявление по увольнению Черри Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения журналиста Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве.