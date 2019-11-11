Общество
CBS MediaФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
Несмотря на неприятный инцидент с «Московским школьником», ФБК продолжает свою деятельность в прежнем режиме. Главным героем свежего расследования стал прокурор Москвы и экс-прокурор Дагестана Денис Попов.
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с чего всё началось
Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.Медиазона04:58
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
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Общество
Композитор Пахмутова в 90-летие получила орден Андрея Первозванного
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Росбалт вчера в 14:33
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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки
Российская газета 20:31
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Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ
Сотрудники правоохранительных органов Гонконга начали разгонять участников антиправительственных демонстраций слезоточивым газом.
RT на русском вчера в 10:29
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Lisa.ru вчера в 22:45
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
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Алла Пугачева провела вечер с «легендарными» друзьями
В компании знаменитых скульптура и музыканта Алла Борисовна провела чудесный вечер, как она выразилась.
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Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
REGNUM 06:05
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Новые Известия 01:27
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Политика
Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса
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WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
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ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.
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Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей
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Политика
Макрон договорился встретиться с Трампом до саммита НАТО в Лондоне
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом встретиться перед саммитом НАТО в Лондоне.
РБК 20:46
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Телеканал Sportsnet опубликовал заявление по увольнению Черри
Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения журналиста Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве.
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Политика
FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити
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