с чего всё началось

Фонд оппозиционера Алексея Навального был оштрафован на 500 тыс. рублей Симоновским судом Москвы. Дело в том, что ФБК нарушил закон об "иностранных агентах", сообщил директор Иван Жданов. Решение суда основывается на отсутствии маркировки в Instagram Фонда борьбы с коррупцией.

ФБК оштрафовали на полмиллиона за отсутствие маркировки иноагента

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