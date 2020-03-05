Общество
RT на русскомФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщило издание «МБХ медиа».Ведомости03:36
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