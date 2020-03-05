с чего всё началось

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко, передаёт РИА Новости.

Общество Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы.

Политика Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.

Политика Путин рассказал историю создания «Искандеров» В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».

Общество Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".

Происшествия В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Происшествия Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".

Происшествия Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Минину Мещанский суд Москвы приговорил к 270 тыс. рублей штрафа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.

Политика Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Хоккей Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Здоровье На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.