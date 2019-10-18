Общество
ТАССФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
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с чего всё началось
«Медуза» 18 октября сообщает, что обнаружила Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам и связалась с испанцем через тренера боксерского клуба.Фонтанка.Ру04:18
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Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Здоровье
Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц
Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.
РБК 10:11
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Авто
Volkswagen обновил кроссовер Tiguan
SpeedMe 00:54
Политика
В ООН заявили, что невыдача виз США воздействует на работу организации
В Организации Объединенных Наций заявили, что ситуация с невыдачей Соединенными Штатами виз дипломатам воздействует на работу ООН.
iReactor 13:40
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика
Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Здоровье
Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина
Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Life.ru 07:26
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика
Минобороны назвало главную задачу военно-строительной компании
Иванов отметил, что создание компании позволит довести объем работ, который выполняется собственными силами, до 60% и упростить бюрократические процедуры.
ГЛАС.RU 12:56
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку
Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 06:52
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Политика
СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Гаджеты
Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября
Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
iXBT.com 01:32
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец 13:00