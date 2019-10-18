Общество

ТАССТАССФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Читать в источнике
Комментировать79
с чего всё началось
«Медуза» 18 октября сообщает
, что обнаружила Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам и связалась с испанцем через тренера боксерского клуба.
Фонтанка.Ру04:18

Подробнее о событии

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

ТАСС08:18

ФБК подал в суд на Минюст

Znak.com09:14

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список «иностранных агентов»

Дождь07:53

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту из-за признания иноагентом

Новая газета08:12

Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Коммерсантъ07:56

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов

Интерфакс07:21

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр иноагентов

Московский Комсомолец07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Политика

Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Политика

МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Здоровье

Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц

Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.
РБК 10:11
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Российская газета 11:37
Авто

Volkswagen обновил кроссовер Tiguan

SpeedMe 00:54
Политика

В ООН заявили, что невыдача виз США воздействует на работу организации

В Организации Объединенных Наций заявили, что ситуация с невыдачей Соединенными Штатами виз дипломатам воздействует на работу ООН.
iReactor 13:40
Энергетика

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

Известия 05:41
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru 10:17
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 07:36
Здоровье

Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина

Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Life.ru 07:26
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Минобороны назвало главную задачу военно-строительной компании

Иванов отметил, что создание компании позволит довести объем работ, который выполняется собственными силами, до 60% и упростить бюрократические процедуры.
ГЛАС.RU 12:56
Общество

Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм

Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку

Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 06:52
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Футбол

«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:11
Политика

СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Гаджеты

Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября

Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
iXBT.com 01:32
Армия и оружие

Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное