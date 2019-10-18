с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Политика Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».

Политика МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Здоровье Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Политика В ООН заявили, что невыдача виз США воздействует на работу организации В Организации Объединенных Наций заявили, что ситуация с невыдачей Соединенными Штатами виз дипломатам воздействует на работу ООН.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Политика Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

Политика Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".

Политика Минобороны назвало главную задачу военно-строительной компании Иванов отметил, что создание компании позволит довести объем работ, который выполняется собственными силами, до 60% и упростить бюрократические процедуры.

Общество Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.

Политика Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.

Фигурное катание Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при 18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Политика Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.

Гаджеты Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.