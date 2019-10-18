Общество
ТАССФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
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с чего всё началось
«Медуза» 18 октября сообщает, что обнаружила Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам и связалась с испанцем через тренера боксерского клуба.Фонтанка.Ру04:18
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Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Армия и оружие
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Происшествия
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
Космос
Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве России
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Армия и оружие
Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
Происшествия
В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя
В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел.
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Футбол
Новый тренер «Спартака» оценил обложку газеты с собой в гриме Джокера
Газета «Спорт-Экспресс» вышла с обложкой, на которой главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско превратили в Джокера.
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Новый язык дизайна Skoda гарантирует, что четвертое поколение самой продаваемой модели в истории марки будет иметь гораздо более эмоциональный вид, сочетая компактные размеры с очень щедрым количеством внутреннего пространства.
Политика
Медведев объяснил, почему США критикуют внешнюю политику России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему Вашингтон критикует внешнюю политику РФ.
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Политика
Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
Киберспорт