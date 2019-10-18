с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Происшествия В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел.

Политика Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.

Авто В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia Новый язык дизайна Skoda гарантирует, что четвертое поколение самой продаваемой модели в истории марки будет иметь гораздо более эмоциональный вид, сочетая компактные размеры с очень щедрым количеством внутреннего пространства.

Здоровье Минздрав объявил список смертельно опасных прививок Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Политика Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.

Политика Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».