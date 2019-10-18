Общество

ТАССТАССФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
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с чего всё началось
«Медуза» 18 октября сообщает
, что обнаружила Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам и связалась с испанцем через тренера боксерского клуба.
Фонтанка.Ру04:18

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ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

ТАСС08:18

ФБК подал в суд на Минюст

Znak.com09:14

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список «иностранных агентов»

Дождь07:53

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту из-за признания иноагентом

Новая газета08:12

Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Коммерсантъ07:56

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов

Интерфакс07:21

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр иноагентов

Московский Комсомолец07:36
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Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
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Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
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Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.
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Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
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