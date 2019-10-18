Общество

ТАССТАССФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
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ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов

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Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

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ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список «иностранных агентов»

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Московский Комсомолец07:36

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

ТАСС08:18

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту из-за признания иноагентом

Новая газета08:12
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
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В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

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Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

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В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
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Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
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Мосгорсуд смягчил наказание экс‑полковнику Захарченко

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На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

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Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

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Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления ежегодно наносит России экономический ущерб в размере от 50 до 150 млрд рублей ($2,3 млрд).
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Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

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ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину

ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину Согласно новому опросу ВЦИОМа, рейтинги доверия президенту выросли до 66,5%. Это немного больше августовских значений.
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Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
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