с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Космос Инженер NASA предложил новый вариант «невозможного» двигателя Сотрудник Центра космических полетов имени Маршалла NASA Дэвид Бёрнс (David Burns) предложил концептуальную схему двигателя для космических путешествий, который не использует реактивную тягу и должен приводить к нарушению закона сохранения импульса.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Армия и оружие ВСУ обстреляли все направления ДНР За прошедшие сутки солдаты Вооруженных формирований Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 300 боеприпасов.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Экономика Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка В ближайшие пару месяцев дилеры Mitsubishi прекратят продажи внедорожника Pajero на российском рынке вместе с завершением срока действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Политика Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии Как сообщает «Комсомольская правда», один из курдских офицеров заявил, что оскорбления в адрес России на стенах покинутой базы оставили не американцы.

Экономика Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.

Происшествия Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.

Культура Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка» Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.

Происшествия Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына Отец Виктора Цоя Роберт назвал чушью новое расследование гибели его сына в автомобильной аварии в 1990 году.

Культура Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.

Авто «Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали Детали, чьи патентные снимки опубликованы в базе ФИПС (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит новый внедорожник УАЗ – «Русский Прадо».

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".

Общество Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.

Происшествия В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.