Общество

КоммерсантъКоммерсантъФонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Организация требует исключить ее из реестра некоммерческих организаций (НКО) со статусом иностранных агентов. ФБК также просит суд истребовать у Минюста материалы о причинах включения в список таких организаций.
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с чего всё началось
«Медуза» 18 октября сообщает
, что обнаружила Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам и связалась с испанцем через тренера боксерского клуба.
Фонтанка.Ру04:18

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ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

ТАСС08:18

ФБК подал в суд на Минюст

Znak.com09:14

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список «иностранных агентов»

Дождь07:53

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту из-за признания иноагентом

Новая газета08:12

Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Коммерсантъ07:56

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов

Интерфакс07:21

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр иноагентов

Московский Комсомолец07:36
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Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Футбол

Джорджевич получил травму в матче с «Ахматом»

Именно московский клуб открыл счёт в матче, но уже на 32-й минуте понёс кадровую потерю – нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму, пытаясь уйти от подката Исмаэла Силвы в центре поля, вследствие чего неудачно приземлился на газон.
Евро-футбол.ру 13:13
Культура

Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Общество

Диетолог назвала норму потребления яиц

Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 штук данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.
REGNUM 07:00
Хоккей

Мартемьянов после 1:3 с «Авангардом»: «Дацюк провел выдающийся матч»

Sports.ru 13:44
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Происшествия

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Хоккей

СКА обменял нападающего Ли в «Ак Барс»

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Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии

Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.
Lenta.ru 12:38
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Политика

Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Дерипаски

Terra Services связана с тремя компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК.
Ведомости 09:25
Шоу-бизнес

Бороться за сердце Ольги Бузовой в шоу «План Б» будет Роман Гриценко из «Дома-2»

Стоит отметить, что это не первая попытка Романа Гриценко покорить сердце звездной телеведущей.
Актуальные Новости 04:15
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Армия и оружие

США оставили на базе у Манбиджа инфраструктуру и вышку связи

Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Политика

Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Единоборства

В США после боя умер Патрик Дэй

RT на русском вчера в 12:57
Происшествия

Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62

Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Гаджеты

Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах

В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.
iXBT.com 01:57
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 33 копейки, евро — на 15 копеек

На 15:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,1 рубля (плюс 13 копеек).Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,86—64,13 рубля за доллар и 70,77—71,19 рубля за евро.
Банки.ру вчера в 09:05
Общество

«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»

Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
REGNUM 11:07
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Политика

МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Политика

Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Теннис

Павлюченкова одолела Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля

ProstoProSport 14:35
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