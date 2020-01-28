Общество
ВедомостиФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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ФБК: сыновья премьер-министра Мишустина владеют двумя квартирами стоимостью 360 млн рублей
Новая газетавчера в 10:27
Навальный: ресторатор Новиков продал квартиры стоимостью ₽360 млн детям Мишустина
Znak.comвчера в 08:20
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В Боградской районной больнице отремонтировали детское отделение
Общество
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Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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Происшествия
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В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
Общество
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Общество
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
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Шоу-бизнес
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Компания Microsoft всё-таки выпустила обновление для операционной системы Windows 7, техподдержка которой была завершена в середине этого месяца.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.