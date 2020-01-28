Общество
ВедомостиФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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с чего всё началось
По данным оппозиционного политика Алексея Навального, сделки были заключены в 2018 и в 2019 годах, Навальный опубликовал соответствующие выписки из Росреестра в своем блоге.Znak.com08:20
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Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Экономика
Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
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Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий делегации России.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Происшествия
На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
Наука
Российский сверхчувствительный биосенсор найдет применение в гаджетах
Биологические датчики высокой чувствительности разработаны учеными из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, 28 января рассказал журнал «За науку».
Общество
На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке
Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Культура
Запугивания и булавка: Басков и Лазарев рассказали о съемках в шоу
Певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, ставшие ведущими шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия», отметили, что на съемках случаются скандалы, слезы и запугивания.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Авто
Закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законность
Волгоградское отделение УФАС заинтересовалось закупкой автомобилей для чиновников области.
Гаджеты
Новый суперфлагман Sony Xperia совершит прорыв по автономности
Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
Общество
Патриарх Кирилл жестко раскритиковал аборты
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня дал свой рецепт увеличения численности населения страны, назвав это одной из важнейших целей, стоящих перед государством.
Происшествия
Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда
В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
Армия и оружие
В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США
На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики».
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Космос
Марсоход Curiosity временно обездвижен из-за сбоя программ
Сбой программного обеспечения (ПО) привел к временной невозможности выполнения программы исследований американским марсоходом Curiosity, 26 января сообщает пресс-служба NASA.
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи в Екатеринбурге
В Екатеринбурге водители скорой помощи решили устроить забастовку и не выходить на работу с 31 января по 1 февраля.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек
Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.