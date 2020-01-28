Общество
ВедомостиФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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с чего всё началось
По данным оппозиционного политика Алексея Навального, сделки были заключены в 2018 и в 2019 годах, Навальный опубликовал соответствующие выписки из Росреестра в своем блоге.Znak.com08:20
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Экономика
Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом
Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
Общество
Все еще штормит. О погоде в Алтайском крае 29 января
Лучше не станет Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Алтайского края.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Технологии
Опубликован свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10
Ресурс AV-Test подвёл итоги тестирования лучших антивирусных программ для Windows.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
В 2020 году дефицит бюджета США может достичь $1 трлн
По данным аналитиков, дефицит составит около 4,6% по отношению к ВВП и увеличится к 2030 году до 5,4%, достигнув отметки в 1,3 триллиона долларов.
Футбол
Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре
По информации источника, в услугах 27-летнего форварда сборной Чехии заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги.
Происшествия
Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте
41-летнего жителя Пермского края подозревают в попытке убийства продавщицы в магазине, которую он облил бензином и поджег.
Шоу-бизнес
Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Лента должна была выйти к 50-летию коллектива. Однако съемки были сорваны из-за отсутствия финансирования.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Здоровье
Благовещенцы жалуются, что не могут купить медицинские маски
Жители Благовещенска сообщают, что не могут купить медицинские маски в аптеках города.
Происшествия
В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИДа
В Москве суд отправил под арест чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Технологии
Мужчины окунули тестикулы в соевый соус ради науки и записали себя на видео
В социальной сети TikTok стал популярным новый челлендж, участники которого окунули тестикулы в различные жидкости, в том числе в соевый соус, и записали себя на видео.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Культура
Вечер памяти Николая Караченцова прошел в «Ленкоме»
В «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова, посвященный 75-летию артиста.
Общество
На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады
Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.