Общество
ВедомостиФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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с чего всё началось
По данным оппозиционного политика Алексея Навального, сделки были заключены в 2018 и в 2019 годах, Навальный опубликовал соответствующие выписки из Росреестра в своем блоге.Znak.comвчера в 08:20
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ФБК: сыновья премьер-министра Мишустина владеют двумя квартирами стоимостью 360 млн рублей
Новая газетавчера в 10:27
Навальный: ресторатор Новиков продал квартиры стоимостью ₽360 млн детям Мишустина
Znak.comвчера в 08:20
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