с чего всё началось

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

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Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

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Политика В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.