Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

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