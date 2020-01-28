Общество
ВедомостиФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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Навальный: ресторатор Новиков продал квартиры стоимостью ₽360 млн детям Мишустина
Znak.comвчера в 08:20
ФБК: сыновья премьер-министра Мишустина владеют двумя квартирами стоимостью 360 млн рублей
Новая газетавчера в 10:27
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