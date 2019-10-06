Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Политик прибыла на форум «Диалог Форт-Росс» и была задержана примерно на час. Об этом сообщил 5 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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