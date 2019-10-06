Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

с чего всё началось

Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы.

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудник ФБР предполагал продолжить разговор в «неформальной обстановке». Об этом 5 сентября рассказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

Гаджеты Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.

Политика Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".

Общество Нидерланды перестанут называть себя Голландией Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.

Армия и оружие В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Политика Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Гаджеты Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Сатановский рассказал о правильном ответе на наглость США Политолог Евгений Сатановский отреагировал на сделанное в США заявление по поводу того, что американский Национальный центр контрразведки и безопасности (НЦКБ) приступит к сбору сведений о возможных «вмешательствах» России в президентские выборы-2020.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Армия и оружие SDF пригрозили Турции тотальной войной Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.

Происшествия В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.

Футбол «Зенит» сыграет с «Уралом» в белой форме В матче 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» гости сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Зенита».

Игры Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.

Гаджеты Цены на всю линейку Google Pixel 4 были слиты в сеть Начало продаж новых флагманов компании Google еще не началось, а в сети уже появились данные о цене устройств.

Политика Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.