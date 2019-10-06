Политика

REGNUMREGNUMСотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудник ФБР предполагал продолжить разговор в «неформальной обстановке». Об этом 5 сентября рассказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Анатолий Антонов
Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы.
— Анатолий Антонов, российский политикТАСС вчера в 18:24
с чего всё началось

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
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Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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