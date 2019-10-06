Политика

ВедомостиВедомостиФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс». Об этом утром 6 октября сообщил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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с чего всё началось

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новостивчера в 18:53

Подробнее о событии

В Госдуме возмущены допросом российского депутата в аэропорту США

RT на русском04:43

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 октября

Интерфакс01:30

Главные новости к утру 6 октября

Коммерсантъ00:05

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новостивчера в 18:53

Посол РФ сообщил о допросе депутата Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка

ТАССвчера в 18:47

ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Известиявчера в 18:21

Посольство России выразило США протест из-за допроса депутата Госдумы

РБКвчера в 19:09
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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