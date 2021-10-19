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ФБР эвакуировало припаркованный у особняка родственников Дерипаски в Вашингтоне Ford Edge

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в США эвакуировали черный джип, припаркованный у особняка родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
Lenta.ru
О визите ФБР к российскому бизнесмену сообщает NBC News.
DP.RU
В 2018 году на Олега Дерипаску были наложены санкции Минфина США, напоминает NBC.
It`s My City
По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.
Взгляд.ру

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