Политика

РБКРБКФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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Дмитрий Песков
Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе и в рынке сторонних приложений.
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