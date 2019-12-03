Политика
РБКФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе и в рынке сторонних приложений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:07
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Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Политика
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Ранее в докладе торгового представителя США было заявлено, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
Технологии
Компания Apple назвала самые популярные приложения для iPhone
Компания Apple опубликовала список самых популярных приложений, которые в этом году скачивали владельцы iPhone.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Общество
ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Кино
Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем
Актер Роберт Паттинсон сыграет главного героя в фильме «Бэтмен», который выйдет в 2021 году.
Технологии
Роскачество определило лучшие приложения для заказа такси
Роскачество провело исследование среди мобильных приложений для заказа такси. Каждый сервис оценивали по 48 критериям.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Футбол
Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал свои удаления с поля в матчах текущего сезона.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Здоровье
Жители Ленобласти в два раза чаще стали проходить диспансеризацию
За 10 месяцев 2019 года по результатам диспансеризации впервые выявлено 56,2 тыс. заболеваний против 22 тыс. за аналогичный период прошлого года.
Политика
Премьер Финляндии ушел в отставку
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.
Авто
С 1 января для российских водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Политика
Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины
Действующий закон предполагает, что директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.
Политика
Глава МИД Украины надеется на Ruxit
Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Культура
В Москве вручили премию «Звезда театрала»
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Фигурное катание
Авербух назвал Косторную и Трусову фаворитами финала Гран-при
Общество
Операторы попросили внести изменения в закон о «суверенном Рунете»
В ноябре в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, известный также как "закон о суверенном Рунете".
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.