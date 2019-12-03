Политика

ИнтерфаксИнтерфаксФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
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ФБР считает, что все мобильные приложения из РФ могут нести «контрразведывательную угрозу»

ТАСС15:39

В ФБР увидели «потенциальную угрозу» в российских приложениях

РИА Новости16:29

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

RT на русском17:09

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

РБК17:04

ФБР нашло «русскую угрозу» в приложении FaceApp

REGNUM16:56

ФБР увидело шпионскую угрозу в российском ПО

News.ru15:37

ФБР заявило об угрозе от российских приложений

Газета.Ru17:21
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В Санкт-Петербурге загорелся ангар

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Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 11:10
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Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
RuNews24.ru 12:59
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Интернет

Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов

Уязвимость в программном обеспечении Android позволяет злоумышленникам создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.
Lenta.ru 22:02
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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
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Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ 16:21
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Путин разрешил использовать свастику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма.
Lenta.ru 10:00
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
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Политика

Стало известно, как «Единая Россия» может выиграть выборы в Госдуму

«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.
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Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной

Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
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Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
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Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
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Второго девятимесячного близнеца из Сахалина планируют перевезти в Москву 3 декабря. Им с братом требуется трансплантация почек.
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Армия и оружие

Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что военные международной коалиции во главе с США вернулись на северо-востоке Сирии.
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С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска ушли все врачи

В больнице остался только средний медицинский персонал. Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи.
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Спорт

Россияне завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира.
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МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Чак Шумер
Американский политик
Американский политик, старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии. С 3 января 2017 года является Лидером Меньшинства в Сенате. До избрания в Сенат Шумер представлял части Бруклина и Куинса в Палате представителей с 1981 по 1999 год.
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